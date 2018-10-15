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80 мультфильмов покажут бесплатно в столице
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Около 80 мультфильмов покажут бесплатно в Москве 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 80 бесплатных показов авторских мультфильмов пройдут в кинотеатрах сети "Москино", а также городских библиотеках и культурных центрах столичного Департамента культуры.
Они запланированы в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов, который пройдет уже в 12-й раз, передает портал мэра и правительства Москвы.
Детские короткометражные отечественные и зарубежные картины можно будет посмотреть с 20 по 29 октября на больших экранах. Вход на все киносеансы свободный, без предварительной регистрации.
Программа состоит из трех подборок, которые рассчитаны на детей разных возрастов. Кроме российских мультфильмов, в нее входят французские, немецкие и норвежские фильмы.
В подборку для самых маленьких зрителей вошли "Бельчонок и санки" (Россия), "Зебра" (Германия) и "Осьминожки" (Франция).
Подборка мультфильмов для детей от шести лет состоит из мультфильмов "Морошка" (Россия), "Посох" (Россия) и "Тапочковая сказка" (Германия).
В программе третьего блока, которая рассчитана на детей старше шести лет. Например, можно будет увидеть мультфильм "Два трамвая" (Россия), "Крысиный принц" (Германия) и "Пять метров восемьдесят" (Франция).
Мультфильмы покажут в восьми кинотеатрах: "Березка", "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет", "Сатурн", "Спутник" и "Тула". Расписание сеансов можно посмотреть на сайте "Москино".
Ранее сообщалось, что в парке "Остров мечты" в сентябре 2019 года откроют тематическую зону, посвященную культовому анимационному сериалу "Черепашки-ниндзя".
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