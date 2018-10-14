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Более 21 миллиона карт «Тройка» реализовано в Москве
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Более 21 миллиона карт «Тройка» реализовано в Москве 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В столице реализовали более 21 миллиона транспортных карт "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.
По словам мэра, транспортная карта есть почти у каждого москвича, и даже у автовладельцев. Собянин отметил, что также набирают популярность и другие носители с функционалом карты "Тройки": брелоки, кольца и браслеты.
В этом году транспортная карта "Тройка" отметила первую пятилетку. За это время карта меняла свой внешний вид десятки раз, напоминая пассажирам о знаковых событиях в городе. О том, какие тематические карты выпустили в этом году, читайте в материале портала Москва 24.
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