Более 21 миллиона карт «Тройка» реализовано в Москве

В столице реализовали более 21 миллиона транспортных карт "Тройка". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter.

По словам мэра, транспортная карта есть почти у каждого москвича, и даже у автовладельцев. Собянин отметил, что также набирают популярность и другие носители с функционалом карты "Тройки": брелоки, кольца и браслеты.

В этом году транспортная карта "Тройка" отметила первую пятилетку. За это время карта меняла свой внешний вид десятки раз, напоминая пассажирам о знаковых событиях в городе. О том, какие тематические карты выпустили в этом году, читайте в материале портала Москва 24.