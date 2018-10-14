175 лет маршу Мендельсона: всё о свадебной Москве

Чаще всего москвичи заключают семейный союз в День города. В этом году свадьбы к празднику приурочили 1800 пар.

14 октября исполняется 175 лет маршу Мендельсона — самому известному в мире свадебному маршу. Впервые он был сыгран в 1843 году в немецком Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь». А популярность в качестве свадебного гимна обрел после 25 января 1858 года, когда прозвучал на свадьбе будущих императора и императрицы Германии — принцессы Виктории и кронпринца Прусского Фридриха.

Москве марш Мендельсона играют и сегодня. Чаще всего — в День города, когда скрепить себя узами брака решают тысячи жителей столицы. В этом году 7 и 8 сентября семейный союз заключили больше 1800 пар. Также много свадеб играют в дни, близкие к Красной горке. В этом году к ней приурочили торжество 1344 пары.

Третью строчку в рейтинге занимает День семьи, любви и верности. Накануне праздника, 7 июля, а также 8 июля сыграли свадьбы более тысячи пар.

Не менее привлекательными для московских молодоженов являются и красивые даты, например три восьмерки. 18 августа (18.08.2018) создали семью около 1200 пар.

Планировать за год

Чтобы будущие молодожены могли спланировать самый счастливый день в своей жизни до мелочей, с 1 октября срок подачи заявлений на заключение брака увеличили с шести месяцев до года. Минимальный срок при этом остался прежним — один месяц.

Как заключить брак

Подать заявление можно в любом центре госуслуг «Мои документы», загсе или Дворце бракосочетаний независимо от места регистрации, а также в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг. Подача заявлений на сайте mos.ru временно приостановлена.

Где можно расписаться?

Наибольшей популярностью у женихов и невест пользуется Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице. На втором месте — знаменитый Грибоедовский загс — Дворец бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке. Замыкает тройку лидеров Дворец бракосочетания № 3 на улице Юных Ленинцев, дом 35.

Заключить брак в Москве можно еще и в самых красивых городских парках, музеях и усадьбах. Для этого нужно организовать выездную регистрацию и заключить договор с администрацией площадки. Церемонию можно провести на территории историко-культурных объектов, в том числе подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Среди них:

— Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате;

— Центральный музей Великой Отечественной войны;

— усадьба Влахернское-Кузьминки;

— усадьба Кусково;

— музей-усадьба «Люблино»;

— Петровский путевой дворец;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— особняк Смирнова на Тверском бульваре;

— гостиничный комплекс «Даниловский»;

— Московский зоопарк.

Катание на пони, струнное трио и свадьба в русском стиле

Среди площадок для выездной регистрации наибольшей популярностью у молодоженов пользуются музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также усадьбы Люблино и Кусково. Во Дворце царя Алексея Михайловича в «Коломенском» можно провести традиционную русскую свадьбу, в «Царицыне» — торжественную церемонию в стиле XVIII века, а в Кускове и вовсе пройти свадебный квест.

Дарья Колпашникова — сотрудник музея-заповедника «Царицыно» — мечтала устроить исключительную свадьбу, которая надолго запомнится родным и друзьям. Муж Антон поддержал.

«Наша свадьба прошла в Екатерининском зале, который также называют Золотым, — поделилась воспоминаниями Дарья. — Это зал с колоннами из оникса, роскошными каскадными люстрами и наборным паркетом из ценных пород дерева. В церемонии участвовали актеры в костюмах XVIII века, играло струнное трио. Самые лучшие фото были сделаны именно здесь, церемония бракосочетания получилась по-настоящему торжественной. Воспоминание, которое останется со мной на долгие-долгие годы, — наш с Антоном первый танец в центре Золотого зала в окружении близких людей».

Одни из самых необычных церемоний проходят в Московском зоопарке. Их проводят в Доме Клюева. Это памятник архитектуры XIX века, сохранивший подлинный дух времени. Нижний этаж особняка используется в качестве экспозиционной площадки, а на верхнем проводятся свадьбы.

Молодожены в Московском зоопарке могут не только зарегистрировать брак и посмотреть на редких животных, но и покататься на пони, посетить павильон «Оранжерея» с экзотическими растениями, присоединиться к тематической экскурсии или принять участие в специальных мастер-классах для молодоженов.

«Московский зоопарк — это бренд и символ Москвы, поэтому пользуется популярностью у молодоженов как место для свадебной церемонии, —пояснил начальник музейно-исторического отдела Елена Олейниченко. — Гости с удовольствием гуляют по территории, молодожены выпускают на счастье голубей. После регистрации брака они строят скворечник — свое первое семейное гнездышко — и забирают его с собой на память. Все это создает особый настрой».

Кстати, к лету 2019 года специальная площадка, где молодожены смогут отпраздновать свою свадьбу, будет организована еще и в парке Победы на Поклонной горе.