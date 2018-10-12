Московская полиция пригласила на работу участковых

ГУ МВД по Москве объявило о наборе молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должность участковых. Успешный претендент должен быть годным к прохождению службы по состоянию здоровья.

Согласно размещенному предложению, участковые уполномоченные полиции обеспечиваются: бесплатным проездом на общественном транспорте; возможностью поступить на бюджет в высшее учебное заведение МВД; бесплатным медобслуживанием в ведомственных поликлиниках; форменным обмундированием; внеочередным устройством детей в детские сады; отпуском до 60 суток.