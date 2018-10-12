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Московская полиция пригласила на работу участковых
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Московская полиция пригласила на работу участковых 

Москва24 4 часа назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
ГУ МВД по Москве объявило о наборе молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на должность участковых. Успешный претендент должен быть годным к прохождению службы по состоянию здоровья.
Согласно размещенному предложению, участковые уполномоченные полиции обеспечиваются: бесплатным проездом на общественном транспорте; возможностью поступить на бюджет в высшее учебное заведение МВД; бесплатным медобслуживанием в ведомственных поликлиниках; форменным обмундированием; внеочередным устройством детей в детские сады; отпуском до 60 суток.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГУ МВД по Москве.
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