«Мелодии Венгрии» прозвучали в «Царицыно»

«Мелодии Венгрии» прозвучали в московском парке «Царицыно»

Концерт "Мелодии Венгрии" в рамках цикла "Посольские вечера в Царицыне" в Москве собрал в пятницу свыше 94 тыс. зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе соорганизатора праздника, Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП).

Как отметил посол Венгрии в России Норберт Конкой, для венгров музыка — это не только гармония звуков или форма самовыражения, это важная часть национального самосознания. "Мы гордимся тем, что Венгрия подарила миру таких гениев, как Ференц Лист, Бела Барток и Золтан Кодай , которые опирались в своем творчестве на народный фольклор. А в истории классической музыки прославились имена венгерских авангардистов второй половины XX века: Дьердя Лигети и Дьердя Куртаги. Приятно и то, что зрители услышали венгерскую оперетту, ставшую визитной карточкой нашей страны для мирового сообщества и в этом виде искусства", — процитировали дипломата в пресс-службе.

Кроме посетителей столичного музея-заповедника, услышать артистов могли пользователи сайта "Культура.РФ" и социальной сети "Одноклассники", где велись трансляции концерта.

"Проект "Посольские вечера" привлекает огромную аудиторию поклонников в интернете, — подчеркнула генеральный директор НФПП Марина Георгиева. — Интерес к лучшим произведениям зарубежной культуры еще раз подтверждает, что музей-заповедник "Царицыно" становится знаковым местом для деятелей искусства разных стран".

"Мелодии Венгрии" стали пятым концертом из серии "Посольские вечера в Царицыне" — совместного проекта НФПП и музея-заповедника "Царицыно". Ранее столичная публика познакомилась с культурным наследием Армении, Эстонии, Аргентины и Литвы.