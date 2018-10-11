Жена депутата перекрыла МКАД, чтобы снять клип 

Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыла жена депутата подмосковного Щелкова, для того чтобы снять свой клип. Зажигательным танцам посреди проезжей части не помешало возмущение автомобилистов, которые попали в затор из-за желания Оксаны Яковлевой получить эффектные кадры. Впрочем, сама восходящая звезда заявила, что формально это не были съёмки клипа — они просто разогревались в течение нескольких минут, при этом многие водители, со слов жены народного избранника, отнеслись к ситуации с пониманием. Ранее Яковлева сообщила о том, что в основном свое негодование в грубой форме ей высказывали именно женщины, как она предположила, из зависти. Совершение дерзкого правонарушения из тяги к славе не осталось не замеченным для правоохранительных органов, девушку доставят в УВД «Щелковское», где будет решаться вопрос о её задержании на 15 суток. Сама Оксана Яковлева в интервью журналистам заявила, что глубоко раскаивается в своём поступке.