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Жена депутата перекрыла МКАД, чтобы снять клип
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Жена депутата перекрыла МКАД, чтобы снять клип 

Рамблер 2 часа назад
Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыла жена депутата подмосковного Щелкова, для того чтобы снять свой клип. Зажигательным танцам посреди проезжей части не помешало возмущение автомобилистов, которые попали в затор из-за желания Оксаны Яковлевой получить эффектные кадры. Впрочем, сама восходящая звезда заявила, что формально это не были съёмки клипа — они просто разогревались в течение нескольких минут, при этом многие водители, со слов жены народного избранника, отнеслись к ситуации с пониманием. Ранее Яковлева сообщила о том, что в основном свое негодование в грубой форме ей высказывали именно женщины, как она предположила, из зависти. Совершение дерзкого правонарушения из тяги к славе не осталось не замеченным для правоохранительных органов, девушку доставят в УВД «Щелковское», где будет решаться вопрос о её задержании на 15 суток. Сама Оксана Яковлева в интервью журналистам заявила, что глубоко раскаивается в своём поступке.
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