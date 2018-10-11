Зимой в столице будут работать 1,5 тысячи катков

Прошлый ледовый сезон завершился в большинстве парков 11 марта, но в восьми зонах отдыха катки работали до 1 апреля.

Порядка 1,5 тысячи катков с искусственным покрытием и натуральным льдом будет открыто в Москве . Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».

Этой зимой в столице откроются почти 1,5 тысячи искусственных и натуральных катков. Помните, как было здорово в прошлом году? pic.twitter.com/r97HMAKUwf— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 октября 2018 г.

В прошлом году в городе работали 1,25 тысячи катков с натуральным льдом и 125 — с искусственным покрытием. Их посетили более двух миллионов человек. Ледовый сезон в большей части парков завершился 11 марта, но погода позволила продлить работу некоторых катков до середины марта, а в восьми зонах отдыха — до 1 апреля. Одним из ярких событий стала «Ночь на катке», которая прошла в 17 парках 7 марта.

Самая большая территория для катания на коньках традиционно появляется на ВДНХ. Площадь ледового покрытия в зимнем сезоне 2017/2018 года составила более 20 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могли кататься почти пять тысяч человек.

В 2016-м Мировая академия рекордов (World Record Academy) официально признала каток на ВДНХ самым большим катком с искусственным покрытием в мире.