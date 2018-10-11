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Московским школьникам упростили жизнь
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Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы

Московским школьникам упростили жизнь 

Мослента + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученики московских школ смогут выполнять часть домашних заданий онлайн. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.
«В "Московской электронной школе" появилась удобная функция, сейчас ее тестируют. Ученики смогут выполнять домашние задания в системе #МЭШ, а учителя там же проверять и делиться медиаматериалами», — пояснил градоначальник.
По его словам, подобная возможность позволит и школьникам, и учителям существенно экономить время.
На портале МЭШ учителя могут прикрепить к домашнему заданию электронные учебники, а также образовательные приложения, видео, аудиозаписи и тесты. Кроме того, система позволяет педагогам проверять результаты работы учащихся и выставлять им оценки.
«Московская электронная школа» — общегородская платформа, которая позволяет учителям и ученикам пользоваться электронными образовательными материалами, а также электронным журналом и дневником.
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