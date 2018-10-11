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В метро москвичей познакомят с историей столицы
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Во время поездок на метро москвичи смогут познакомиться с историей столицы 

Наш Теплый стан + ещё 4 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В Московском метрополитене запустили городской образовательный проект «Привет, Москва!». Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
По Кольцевой линии подземки начал курсировать одноименный тематический поезд. Цель проекта — превратить любую поездку в метро в увлекательное путешествие, в котором транспорт станет гидом, а пассажиры — экскурсантами.
Заметки о столице можно будет найти на стенах вагонов, в вестибюлях, на платформах и в переходах.
Всего в рамках проекта «Привет, Москва!» запланировано четыре блока: «Москва историческая», «Москва кинематографическая», «Москва музыкальная», «Москва литературная и театральная». Материалы для них подготовят авторитетные историки, москвоведы и искусствоведы. В скором времени запустят еще четыре тематических поезда на радиальных линиях.
Проект рассчитан на 10 месяцев. Диалог с жителями и гостями столицы начнется в метро и продолжится в интернете. Кроме того, организаторы планируют запустить специальное приложение с элементами дополненной реальности «Тайны метро» и провести восемь онлайн— и офлайн-квестов.
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