В метро москвичей познакомят с историей столицы

Во время поездок на метро москвичи смогут познакомиться с историей столицы

В Московском метрополитене запустили городской образовательный проект «Привет, Москва !». Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

По Кольцевой линии подземки начал курсировать одноименный тематический поезд. Цель проекта — превратить любую поездку в метро в увлекательное путешествие, в котором транспорт станет гидом, а пассажиры — экскурсантами.

Заметки о столице можно будет найти на стенах вагонов, в вестибюлях, на платформах и в переходах.

Всего в рамках проекта «Привет, Москва!» запланировано четыре блока: «Москва историческая», «Москва кинематографическая», «Москва музыкальная», «Москва литературная и театральная». Материалы для них подготовят авторитетные историки, москвоведы и искусствоведы. В скором времени запустят еще четыре тематических поезда на радиальных линиях.

Проект рассчитан на 10 месяцев. Диалог с жителями и гостями столицы начнется в метро и продолжится в интернете. Кроме того, организаторы планируют запустить специальное приложение с элементами дополненной реальности «Тайны метро» и провести восемь онлайн— и офлайн-квестов.