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В Москве закроется культовый клуб
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В Москве закроется культовый клуб 

Мослента 54 минуты назад
Фото: facebook.com
Столичный клуб Rodnya закрывается. Об этом сообщил в Facebook основатель фестиваля Signal Сергей Фадеев.
«Друзья, закрываю Родню. Сделано, все что в человеческих силах, но все-таки здание, где расположен клуб, решено перестраивать», — написал он.
Он добавил, что в октябре клуб еще продолжит работать. 13 октября в нем пройдет вечеринка Bravers / Utopia, а 20 октября — VOID. После этого намечены еще несколько вечеринок от промо-команд и друзей Rodnya, а также Last MEETS, отметил Фадеев.
Клуб Rodnya открылся в 2011 году на месте архитектурной мастерской. Изначально был творческим объединением, позже стал одним из главных рейв-клубов в Москве.
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