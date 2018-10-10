Собянин открыл выставку Росреестра

Собянин и Орешкин открыли выставку в честь 10-летия Росреестра в «Новом Манеже»

Мэр поблагодарил главу Росреестра. Собянин отметил, что она начала активно менять порядок предоставления услуг, кроме того, в ведомстве появились новые технологии. Также Росреестр начал взаимодействовать с МФЦ.

"В итоге начала меняться сама атмосфера оказания услуг. В разы ускорились сроки предоставления услуг, исчезли очереди, и это очень и очень важно. Это важно для горожан, которые получили качественную услугу", — сказал Собянин.

Кроме того, по мнению мэра, это стало важным и для бизнеса: предприниматели регистрируют объекты недвижимости. Также Собянин отметил важность обновленной работы Росреестра для бюджета.

"Точная своевременная качественная регистрация объектов недвижимости напрямую связана с налогами на недвижимость, на землю и поступлениями в городской бюджет, которые тоже значительно увеличились", — сказал Собянин.

Собянин отметил, что власти серьезно изменили администрирование в сфере недвижимости, что стало не только важнейшим инструментом города, но и важнейшей услугой для жителей Москвы.

Выставка "Росреестр — 10 лет: традиции и инновации" посвящена юбилею Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Посетители экспозиции смогут узнать о роли геодезии и картографии в российской истории, истоках системы регистрации недвижимости, о том, кто положил начало межеванию земель, и что принесет человеку интеграция геопространственных данных — от спутникового снимка до модели комнаты в жилом доме.