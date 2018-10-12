Стало известно число пользующихся Wi-Fi в транспорте

Более 2,5 млн пассажиров столичного транспорта ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.
«Каждый день Wi-Fi в транспорте пользуются 2,5 млн человек. Москва — один из самых развитых городов мира по количеству бесплатных точек доступа к сети», — подчеркнул мэр.
Каждый день Wi-Fi в транспорте пользуются 2,5 млн человек. Москва — один из самых развитых городов мира по количеству бесплатных точек доступа к сети. Подключиться к ней можно в #мосметро, на #МЦК, в наземном транспорте и даже на остановках. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 октября 2018 г.
Он добавил, что подключиться к сети можно в столичном метро, на Московском центральном кольце, в наземном общественном транспорте и на остановках.