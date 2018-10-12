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Стало известно число пользующихся Wi-Fi в транспорте
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С. Собянин: Более 2,5 млн человек ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi в столичном транспорте 

Агентство «Москва» + ещё 33 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 2,5 млн пассажиров столичного транспорта ежедневно пользуются бесплатным Wi-Fi. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.
«Каждый день Wi-Fi в транспорте пользуются 2,5 млн человек. Москва — один из самых развитых городов мира по количеству бесплатных точек доступа к сети», — подчеркнул мэр.
Он добавил, что подключиться к сети можно в столичном метро, на Московском центральном кольце, в наземном общественном транспорте и на остановках.
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