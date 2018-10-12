Стало известно число пользующихся Wi-Fi в транспорте

Каждый день Wi-Fi в транспорте пользуются 2,5 млн человек. Москва — один из самых развитых городов мира по количеству бесплатных точек доступа к сети. Подключиться к ней можно в #мосметро, на #МЦК, в наземном транспорте и даже на остановках. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 октября 2018 г.