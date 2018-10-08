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Москвичи пожаловались на недостаток общения
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Москвичи пожаловались на недостаток общения 

Мослента + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почти треть москвичей, которые обращаются к психологам, жалуются на дефицит общения. Об этом сообщили в пресс-службе Московской службы психологической помощи населения, передает агентство «Москва».
По данным ведомства, еженедельно на телефон «051» звонят около тысячи абонентов. 29 процентов из них страдают от дефицита общения, 21 процент переживает из-за проблем со здоровьем, десять процентов — из-за проблем во взаимоотношениях.
По восемь процентов обращений приходится на вопросы взаимоотношений детей и родителей, любовные трудности и экзистенциальные проблемы взаимоотношений с миром.
Бесплатный круглосуточный телефон неотложной психологической помощи с номером «051» был создан 14 февраля 2006 года. Консультации проводят специалисты с высшим профильным образованием.
В августе стало известно, что пользователи порталов объявлений в столице стали предлагать новую услугу — «друг на час». За вознаграждение они ходят с людьми в кино, на концерт, выставку или просто помогают поделиться переживаниями.
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