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В Москве повысили уровень погодной опасности
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В Москве объявили о повышении уровня погодной опасности из-за ветра 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности 6 октября. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен из-за ветра.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Костромской областях будут наблюдаться аналогичные погодные условия.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 5 октября, ожидается до +9°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет составлять от +7 до +9°С. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/c.
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