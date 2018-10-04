Режим работы нескольких вестибюлей метро изменится

В Москве на выходные изменится режим работы вестибюлей трех станций метро

Режим работы вестибюлей станций столичного метро "Новогиреево", "Люблино" и "Марьино" изменится с 5 по 8 октября в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба метрополитена Москвы

"С 23.00 пятницы, 5 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 8 октября, на ремонт будет закрыт восточный вестибюль станции "Новогиреево" (выход к реконструируемому кинотеатру "Киргизия"). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт в пассажирской зоне восточного вестибюля станции "Новогиреево" продлится и в будние дни с 8 по 12 октября. "Ежедневно по вечерам вестибюль будет закрываться в 23.00 до открытия станции на следующий день в 5.30 утра", — уточняется в сообщении. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться западным вестибюлем.

Что касается станции "Люблино", то 5 октября с 22.00 до открытия метрополитена в понедельник, 8 октября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции (со стороны последнего вагона из центра, выход к улице Краснодарская). Для входа и выхода в город будет работать южный вестибюль.

Кроме того, режим работы северного вестибюля станции "Люблино" будет изменен и в будние дни. С 8 по 12 октября северный вестибюль будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне ежедневно в 22.00 до открытия станции на следующий день в 5.30 утра. Вечером пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем.

Также с 22.00 пятницы, 5 октября, до открытия метрополитена в понедельник, 8 октября, для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Марьино" (выход к бульварам Новочеркасский и Марьинский). Для входа и выхода в город будет работать северный вестибюль. "Во время ремонта будет обновлена входная группа вестибюля, а также выполнены необходимые работы по благоустройству пассажирской зоны", — подчеркивается в сообщении.

Московский метрополитен приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршруты своих поездок. Также узнать о других ограничениях на станциях, связанных с ремонтом, можно на официальном сайте столичного метро в разделе "график ремонтов".