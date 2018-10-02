Режим работы вестибюлей «Спортивной» изменили

Южный вестибюль станции "Спортивная" в Москве на время прибытия футбольных болельщиков работает только на выход в город, а северный — на вход в метро и выход в город, сообщила пресс служба Московского метро.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — "Реал" проходит во вторник в Москве на стадионе "Лужники". Домашней ареной армейцев является стадион на 3-й Песчаной улице.
"На время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" южный вестибюль станции "Спортивная" работает только на выход в город. Северный вестибюль работает на вход в метро и выход в город", — говорится в сообщении пресс-службы подземки в микроблоге Twitter.