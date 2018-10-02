Террасы и амфитеатр украсят площадь у метро 

2 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что в ноябре на площади у станции метро «Улица 1905 года» высадят деревья, а также провел заседание президиума правительства.
Борьба с самостроем
На своей странице в соцсети мэр поделился воспоминанием о том, как выглядела раньше территория рядом со станцией метро «Улица 1905 года». — Страшно вспомнить, какой была площадь у станции московского метро «Улица 1905 года», — написал Сергей Собянин. — Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. После благоустройства на площади появился амфитеатр из многоуровневых террас, на которых в ноябре высадят деревья, а весной— кустарники и разобьют цветники.
Свое преображение «Улица 1905 года» начала в 2010 году, когда глава столицы принял решение о сносе всех самостроев около станций метро. С тех пор территории возле станций метро сильно преобразились.
В десятке лучших
Москва попала в рейтинг лучших городов мира для путешествий осенью. Об этом вчера сообщил мэр столицы в одной из своих социальных сетей.
— Американский CNN включил Москву в список десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться, — написал глава города, поделившись ссылкой на новость.
Тепло во все дома
На заседании президиума столичного правительства заместитель мэра Москвы Петр Бирюков доложил о готовности жилищно-коммунального хозяйства города к прохождению осенне-зимнего периода.
По его словам, свыше 72,5 тысячи зданий и объектов столицы своевременно подготовлены, к подаче тепла готовы и все сети. При этом график отключения горячего водоснабжения потребителей не нарушался и не превышал 10 суток.
Петр Бирюков рассказал и о готовности Комплекса ЖКХ к холодам. Для уборки территории предстоящей зимой задействуют 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Сформированы 6,5 тысячи бригад для уборки дорог. В работе во дворах будут задействованы 29 тысяч дворников и 30 тысяч средств малой механизации. Для очистки кровель от снега и наледи укомплектованы 4,2 тысячи бригад. Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пунктов. Тепло подано во все жилые здания и соцобъекты Москвы.
Кадровое решение
Сергей Собянин освободил от исполнения обязанностей трех префектов. Соответствующие документы вчера были размещены на сайте мэра Москвы. Так, были освобождены от своих должностей префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов — его должность занял ранее работавший зампрефекта Восточного округа Алексей Беляев; префект Восточного округа Всеволод Тимофеев — вместо него назначен ранее занимавший должность первого замглавы Департамента территориальных органов исполнительной власти Николай Алешин; префект Северного округа Владислав Базанчук — на его место назначен ранее занимавший должность первого зампрефекта Северного округа Владимир Степанов. Также глава города переназначил ряд префектов. Свои должности сохранили префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов, префект Северо-Западного округа Алексей Пашков, префект Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин, префект Центрального округа Владимир Говердовский, префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин, префект Южного округа Алексей Челышев, префект Юго-Западного округа Олег Волков, префект Западного округа Алексей Александров. Все они назначены на срок полномочий мэра Москвы.