Террасы и амфитеатр украсят площадь у метро

2 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях, что в ноябре на площади у станции метро «Улица 1905 года» высадят деревья, а также провел заседание президиума правительства.

Борьба с самостроем

На своей странице в соцсети мэр поделился воспоминанием о том, как выглядела раньше территория рядом со станцией метро «Улица 1905 года». — Страшно вспомнить, какой была площадь у станции московского метро «Улица 1905 года», — написал Сергей Собянин. — Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. После благоустройства на площади появился амфитеатр из многоуровневых террас, на которых в ноябре высадят деревья, а весной— кустарники и разобьют цветники.

Свое преображение «Улица 1905 года» начала в 2010 году, когда глава столицы принял решение о сносе всех самостроев около станций метро. С тех пор территории возле станций метро сильно преобразились.

В десятке лучших

Москва попала в рейтинг лучших городов мира для путешествий осенью. Об этом вчера сообщил мэр столицы в одной из своих социальных сетей.

— Американский CNN включил Москву в список десяти лучших мест на планете для осеннего путешествия. Авторы считают, что у нас особенно красивый листопад. Здесь сложно не согласиться, — написал глава города, поделившись ссылкой на новость.

Тепло во все дома

По его словам, свыше 72,5 тысячи зданий и объектов столицы своевременно подготовлены, к подаче тепла готовы и все сети. При этом график отключения горячего водоснабжения потребителей не нарушался и не превышал 10 суток.

Петр Бирюков рассказал и о готовности Комплекса ЖКХ к холодам. Для уборки территории предстоящей зимой задействуют 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники. Сформированы 6,5 тысячи бригад для уборки дорог. В работе во дворах будут задействованы 29 тысяч дворников и 30 тысяч средств малой механизации. Для очистки кровель от снега и наледи укомплектованы 4,2 тысячи бригад. Утилизацию снега будут обеспечивать 56 стационарных и 24 мобильных снегосплавных пунктов. Тепло подано во все жилые здания и соцобъекты Москвы.

Кадровое решение