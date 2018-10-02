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Собянин уволил префектов ряда московских округов
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Собянин уволил префектов ряда московских округов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил префектов нескольких округов столицы и назначил на их должности новых руководителей.
«Освободить Тимофеева Всеволода Александровича от исполнения обязанностей префекта Восточного административного округа города Москвы», — говорится в тексте одного из указов, передает ТАСС.
Подобными указами Собянин освободил от должности префекта Северного административного округа Владислава Базанчука и префекта Северо-Восточного административного округа Валерия Виноградова.
Согласно другим указам мэра Москвы, префектом Восточного административного округа Москвы был назначен Николай Алешин, Северо-Восточного округа — Алексей Беляев, Северного округа — Владимир Степанов.
Переназначены на свои должности префекты Олег Волков (Юго-Западный административный округ), Алексей Александров (Западный АО), Владимир Говердовский (Центральный АО), Дмитрий Набокин (Троицкий и Новомосковский АО), Алексей Пашков (Северо-Западный АО), Анатолий Смирнов (Зеленоградский АО), Андрей Цыбин (Юго-Восточный АО) и Алексей Челышев (Южный АО).
Все префекты назначены на срок полномочий мэра Москвы.
12 сентября Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром. За Собянина на выборах, прошедших 9 сентября, проголосовали 70,17% пришедших на выборы, или 1,58 млн человек.
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