Собянин уволил префектов ряда московских округов

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил префектов нескольких округов столицы и назначил на их должности новых руководителей.

«Освободить Тимофеева Всеволода Александровича от исполнения обязанностей префекта Восточного административного округа города Москвы», — говорится в тексте одного из указов, передает ТАСС.

Все префекты назначены на срок полномочий мэра Москвы.

12 сентября Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром. За Собянина на выборах, прошедших 9 сентября, проголосовали 70,17% пришедших на выборы, или 1,58 млн человек.