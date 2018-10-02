Собянин вспомнил былую Москву с пивными палатками 

Страшно вспомнить, какой была площадь у станции #мосметро "Улица 1905 года". Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья. pic.twitter.com/10Pi4Myoep— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2. Oktober 2018