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Собянин вспомнил былую Москву с пивными палатками
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Собянин вспомнил былую Москву с пивными палатками 

Мослента 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин, вспомнил, какой была Москва до начала масштабных изменений. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Свой пост он сопроводил видеороликом, где показано как выглядела территория у метро «Улица 1905» года в 2010 году и восемь лет спустя.
«Страшно вспомнить, какой была площадь у станции "Улица 1905 года". Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья», — написал он.
Первая масштабная ликвидация самостроя в Москве началась 9 февраля 2016 года. В первую же ночь было снесено 97 строений, по которым истек срок добровольного демонтажа. Всего под первую волну сноса попали 104 объекта. В ночь на 29 августа началась вторая волна сноса, 5 декабря — третья.
В начале июля 2018 года заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что на площади перед станцией Улица 1905 года появятся зеленые островки с деревьями и амфитеатр из многоуровневых террас. Планируется, что после ремонта площадь станет общественным пространством, где высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.
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