Ещё
Записаться на продленку теперь можно онлайн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Роман Карцев
Умер Роман Карцев

Записать ребенка в группу продленного дня теперь можно онлайн 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва24
На портале mos.ru появилась возможность записывать ребенка в группу продленного дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Родителям больше не обязательно приходить в школу, чтобы написать заявление для зачисления ребенка в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста. При этом возможность подать письменное заявление непосредственно в образовательной организации остается.
Новая услуга предоставляется в течение семи дней. Пока она доступна в некоторых школах, однако в будущем ее введут во всех образовательных учреждениях.
Чтобы подать электронное заявление, нужно зайти в раздел "Услуги" портала mos.ru, выбрать "Образование", а затем во вкладке "Среднее общее" найти услугу "Зачисление в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста (группы продленного дня)".
На экране появится электронная форма заявления, куда надо будет ввести информацию о ребенке: ФИО, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении. Затем надо указать школу, в которой учится ребенок. Система предложит выбрать одну из нескольких групп продленного дня, которые есть в вашей школе.
В течение семи рабочих дней в личный кабинет на портале и на указанный адрес электронной почты поступит приглашение от образовательной организации для подтверждения сведений, указанных в заявлении. Также в сообщении укажут номер кабинета, фамилию, имя и отчество сотрудника и режим его работы. Заключать договор нужно лично.
Всего на портале mos.ru доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Их список постоянно пополняется.
Москва24: последние новости
Названы самые дорогие продукты в Москве Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы Станцию столичного метро предложили назвать в честь столицы Болгарии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян101
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению144
Домработница отравила беременную жену олигарха18
Мишулину выгнали с работы из-за скандалов на шоу40
Россия сорвала победу НАТО446
Видео
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
00:35
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
В мире
03:47
Москву накроют сильные дожди
Погода Новости Москвы
01:39
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
В мире
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:49
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Шоу-бизнес
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение