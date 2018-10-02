Записаться на продленку теперь можно онлайн

Записать ребенка в группу продленного дня теперь можно онлайн

На портале mos.ru появилась возможность записывать ребенка в группу продленного дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Родителям больше не обязательно приходить в школу, чтобы написать заявление для зачисления ребенка в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста. При этом возможность подать письменное заявление непосредственно в образовательной организации остается.

Новая услуга предоставляется в течение семи дней. Пока она доступна в некоторых школах, однако в будущем ее введут во всех образовательных учреждениях.

Чтобы подать электронное заявление, нужно зайти в раздел "Услуги" портала mos.ru, выбрать "Образование", а затем во вкладке "Среднее общее" найти услугу "Зачисление в группу по присмотру и уходу за детьми школьного возраста (группы продленного дня)".

На экране появится электронная форма заявления, куда надо будет ввести информацию о ребенке: ФИО, пол, дату рождения, данные свидетельства о рождении. Затем надо указать школу, в которой учится ребенок. Система предложит выбрать одну из нескольких групп продленного дня, которые есть в вашей школе.

В течение семи рабочих дней в личный кабинет на портале и на указанный адрес электронной почты поступит приглашение от образовательной организации для подтверждения сведений, указанных в заявлении. Также в сообщении укажут номер кабинета, фамилию, имя и отчество сотрудника и режим его работы. Заключать договор нужно лично.

Всего на портале mos.ru доступно более 260 электронных услуг и сервисов. Их список постоянно пополняется.