В Москве прошёл фестиваль корейской культуры

На Воробьёвых горах в Московском дворце пионеров 29 сентября прошёл фестиваль корейской культуры «Чусок-2018», сообщает «Вечерняя Москва».

Название праздника переводится как «осенний вечер». Он посвящён сбору урожая и поминовению предков, который отмечают во всей Корее.

«Это мероприятие позволяет независимо от национальности обрести новые знакомства, познать традиции корейского народа», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Ранее НСН сообщала о фестивале красок триколора в Москве, Казани и Новороссийске.