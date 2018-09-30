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В Москве прошёл фестиваль корейской культуры
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В Москве прошёл фестиваль корейской культуры 

RT на русском + ещё 12 30 сентября 2018
Фото: pixabay.com
На Воробьёвых горах в Московском дворце пионеров 29 сентября прошёл фестиваль корейской культуры «Чусок-2018», сообщает «Вечерняя Москва».
Название праздника переводится как «осенний вечер». Он посвящён сбору урожая и поминовению предков, который отмечают во всей Корее.
«Это мероприятие позволяет независимо от национальности обрести новые знакомства, познать традиции корейского народа», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Ранее НСН сообщала о фестивале красок триколора в Москве, Казани и Новороссийске.
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