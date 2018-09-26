Байкеры прокатятся по осенней Москве

Первый осенний фестиваль байкеров состоится в Москве 13 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который мы хотим сделать традиционным», — написал он.

В мае в столице прошел второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018. В нем приняли участие около трех тысяч мотоциклистов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество мотоциклистов в столице из года в год увеличивается примерно на 30 процентов.