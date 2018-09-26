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Байкеры прокатятся по осенней Москве
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Байкеры прокатятся по осенней Москве 

Мослента + ещё 12 26 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Первый осенний фестиваль байкеров состоится в Москве 13 октября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который мы хотим сделать традиционным», — написал он.
В мае в столице прошел второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018. В нем приняли участие около трех тысяч мотоциклистов. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество мотоциклистов в столице из года в год увеличивается примерно на 30 процентов.
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