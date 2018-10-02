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Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве с 4 по 6 октября
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Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве с 4 по 6 октября 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году она состоится в четвёртый раз и объединит около 50 городских производств.
«Акция впервые была инициирована правительством Москвы в 2012 году в рамках общей программы популяризации промышленности в городе», — отметили в мэрии.
Для посетителей подготовили экскурсии и мастер-классы. Гости узнают, как делают продукты питания, напитки, часы, журналы, мебель. Об этом информирует портал мэра и правительства.
В сентябре НСН сообщала, что на очередной акции «День без турникетов» в Москве побывали 15 тыс. человек.
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