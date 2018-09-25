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Мост Богдана Хмельницкого помоют в среду
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Пешеходный мост Богдана Хмельницкого помоют 26 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 1 18 часов назад
Фото: РИА Новости
В среду, 26 сентября, сотрудники ГБУ «Гормост» помоют остекление пешеходного моста Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в пресс-службе Гормоста.
«26 сентября ГБУ «Гормост» будет проводить промывку остекления пешеходного моста Богдана Хмельницкого. В данном виде регламентных работ задействованы промышленные альпинисты. Бригада из четырех человек, находясь на конструкции моста и вооружившись моющими средствами, приведут остекление моста в порядок», — говорится в сообщении.
Мост Богдана Хмельницкого (Киевский пешеходный мост) соединяет набережные Москвы-реки — Ростовскую и Бережковскую — расположенные неподалеку от Киевского вокзала. Был открыт в 2001 г.
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