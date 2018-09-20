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Более 30 гектаров территорий благоустроят в районе бывшего завода имени Лихачева в 2019 году
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Более 30 гектаров территорий благоустроят в районе бывшего завода имени Лихачева в 2019 году 

Авторадио 2 часа назад
Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в бывшей промзоне появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, развлечений, спорта и детские игровые площадки. Также в следующем году в южной части бывшей промзоны «ЗИЛ» начнется строительство моста через старое русло Москвы-реки и реконструкция 6 километров дорог. Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл на «ЗИЛе» проспект Лихачева и путепровод через Московское центральное кольцо. Также в новом районе открылся парк «Тюфелева роща» общей площадью 10 гектаров.
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