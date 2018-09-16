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Пьяный водитель устроил аварию и съехал в подземный переход станции метро
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Пьяный водитель устроил аварию и съехал в подземный переход станции метро 

Вести.Ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Поздним вечером 15 сентября в Минске водитель проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль.
От удара машина нарушителя потеряла управление и въехала прямо в подземный переход станции метро "Академия Наук. Участники ДТП и пешеходы в результате аварии не пострадали.
Когда виновника аварии задержали, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал за рулем, не имея прав на управление автомобилем. Ранее милиция неоднократно задерживала этого человека за «имущественные преступления».
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