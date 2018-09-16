Пьяный водитель устроил аварию и съехал в подземный переход станции метро

Поздним вечером 15 сентября в Минске водитель проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль.

От удара машина нарушителя потеряла управление и въехала прямо в подземный переход станции метро " Академия Наук . Участники ДТП и пешеходы в результате аварии не пострадали.

Когда виновника аварии задержали, выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и ехал за рулем, не имея прав на управление автомобилем. Ранее милиция неоднократно задерживала этого человека за «имущественные преступления».