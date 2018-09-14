С. Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Щукинская» 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щукинская». Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Щукинская», — говорится в документе.
Территория подготовки проекта планировки находится на территории районов Покровское-Стрешнево и Щукино Москвы.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 16,6 га, площадь территории планируемого размещения объектов ТПУ «Щукинская» — 8,9 га.