В итальянских городах пройдут Дни культуры Москвы

Дни культуры Москвы состоятся в трех итальянских городах

Дни культуры Москвы состоятся в Италии . Так, они будут проходить в трех городах, начиная с 18 сентября.

Ожидается, что Дни культуры столицы посетит делегация правительства Москвы

— В городах Мерано, Флоренция и Бари по 25 сентября пройдут Дни культуры Москвы. Для участия в мероприятиях Италию посетит делегация столичного правительства, — приводит агентство городских новостей «Москва» заявление руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.

Так, будут у делегации состоятся встречи с губернатором провинции Больцано Арно Компатчером, переговоры с мэром Флоренции Дарио Нарделлой и губернатором области Апулия Микеле Эмилиано.