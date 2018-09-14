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В итальянских городах пройдут Дни культуры Москвы
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Дни культуры Москвы состоятся в трех итальянских городах 

Вечерняя Москва + ещё 2 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дни культуры Москвы состоятся в Италии. Так, они будут проходить в трех городах, начиная с 18 сентября.
Ожидается, что Дни культуры столицы посетит делегация правительства Москвы.
— В городах Мерано, Флоренция и Бари по 25 сентября пройдут Дни культуры Москвы. Для участия в мероприятиях Италию посетит делегация столичного правительства, — приводит агентство городских новостей «Москва» заявление руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина.
Так, будут у делегации состоятся встречи с губернатором провинции Больцано Арно Компатчером, переговоры с мэром Флоренции Дарио Нарделлой и губернатором области Апулия Микеле Эмилиано.
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