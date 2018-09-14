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Пассажир парализовал движение в московском метро
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На серой ветке московского метро произошел сбой 

Газета.Ru 1 час назад
Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере организации.
Как уточняется, увеличение времени между поездами произошло из-за инцидента с пассажиром. Речь идет о поездах, которые движутся в центр.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке лини», — говорится в сообщении.
В настоящее время движение поездов вводится в график.
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