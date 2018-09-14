Пассажир парализовал движение в московском метро

На серой ветке московского метро произошел сбой

Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере организации.

На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по направлению в центр из-за инцидента с пассажиром. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 14 сентября 2018 г.

Как уточняется, увеличение времени между поездами произошло из-за инцидента с пассажиром. Речь идет о поездах, которые движутся в центр.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке лини», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов вводится в график.