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«Генеральная уборка» пройдет в Москве 15 сентября
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«Генеральная уборка» пройдет в Москве 15 сентября 

Авторадио + ещё 1 1 час назад
Как сообщает информационное агентство «Москва», в рамках эко-акции на природных территориях всех районов столицы пройдут субботники, в которых может принять участие любой желающий. Основной площадкой акции станет парк «Фили». В нем пройдут лекции о деятельности экологических волонтеров и эко-квест. Также на площадке организуют раздельный сбор отходов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице пройдут эксперименты по раздельному сбору мусора. Контейнеры по раздельному сбору установят в местах с большим потоком людей. А в 2019 году начнет выстраиваться инфраструктура для введения в Москве раздельного сбора отходов.
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