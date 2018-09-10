Назван победитель выборов мэра Москвы 

Сергей Собянин переизбран на пост мэра Москвы. Об ТАСС сообщил руководитель Мосгоризбиркома.
По словам Валентина Горбунова, после подсчета 99,87% протоколов Собянин набрал 70,14% голосов и стал недосягаем для конкурентов.
«Может быть, на сотые доли увеличится (результат Собянина. — Прим. ред.), максимум», — подчеркнул глава Московской городской избирательной комиссии.
Выборы мэра Москвы состоялись накануне. Конкурентами самовыдвиженца Собянина, поддержанного партией «Единая Россия», членом которой он является, были кандидат от КПРФ Вадим Кумин, справедливоросс Илья Свиридов, либерал-демократ Михаил Дегтярев и выдвинутый «Союзом горожан» беспартийный Михаил Балакин.
На данный момент второе место в голосовании занимает коммунист Кумин (11,39%), а третье — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов (7,02%).