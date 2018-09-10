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Назван победитель выборов мэра Москвы 

Рамблер 1 час назад
Сергей Собянин переизбран на пост мэра Москвы. Об ТАСС сообщил руководитель Мосгоризбиркома.
По словам Валентина Горбунова, после подсчета 99,87% протоколов Собянин набрал 70,14% голосов и стал недосягаем для конкурентов.
«Может быть, на сотые доли увеличится (результат Собянина. — Прим. ред.), максимум», — подчеркнул глава Московской городской избирательной комиссии.
>> Выборы в Москве были прозрачными
Выборы мэра Москвы состоялись накануне. Конкурентами самовыдвиженца Собянина, поддержанного партией «Единая Россия», членом которой он является, были кандидат от КПРФ Вадим Кумин, справедливоросс Илья Свиридов, либерал-демократ Михаил Дегтярев и выдвинутый «Союзом горожан» беспартийный Михаил Балакин.
На данный момент второе место в голосовании занимает коммунист Кумин (11,39%), а третье — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов (7,02%).
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