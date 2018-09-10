Назван победитель выборов мэра Москвы

По словам Валентина Горбунова, после подсчета 99,87% протоколов Собянин набрал 70,14% голосов и стал недосягаем для конкурентов.

«Может быть, на сотые доли увеличится (результат Собянина. — Прим. ред.), максимум», — подчеркнул глава Московской городской избирательной комиссии.

На данный момент второе место в голосовании занимает коммунист Кумин (11,39%), а третье — кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов (7,02%).