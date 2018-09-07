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Метро в аэропорту Внуково будет построено к 2023 году
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Метро в аэропорту Внуково будет построено к 2023 году 

Rambler News Service + ещё 6 38 минут назад
Строительство участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Рассказовка» до «Внуково» может быть завершено до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в следующем году», — сказал Хуснуллин. Его слова приводятся в сообщение стройкомплекса Москвы.
На участке протяженностью 5,2 км планируется разместить две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Новый участок линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание работников и посетителей аэропорта Внуково.
Ранее сообщалось, что продление «желтой» ветки метро предусматривается от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная.
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