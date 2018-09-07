Метро в аэропорту Внуково будет построено к 2023 году

Строительство участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Рассказовка» до «Внуково» может быть завершено до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в следующем году», — сказал Хуснуллин. Его слова приводятся в сообщение стройкомплекса Москвы.

На участке протяженностью 5,2 км планируется разместить две станции: «Пыхтино» и «Внуково». Новый участок линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание работников и посетителей аэропорта Внуково.

Ранее сообщалось, что продление «желтой» ветки метро предусматривается от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная.