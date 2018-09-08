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Погода на День города в Москве будет жаркой
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Погода на День города в Москве будет жаркой 

Свободная пресса + ещё 1 56 минут назад
Синоптики рассказали, какая погода ждет российскую столицу в праздник. Сегодня, 8 сентября, температура днем поднимется до +23…+25 градусов, ночью будет +11…+13. Осадков не прогнозируется.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти напротив обещают дожди. При этом воздух прогреется до +24 градусов днем и +15 — ночью.
Ранее «Свободная пресса» писала, что на выходных Приамурье и Хабаровский край ждет резкое похолодание. Днем в Амурской области будет всего +6…+11 градусов. При этом ветер разгуляется до 10 — 15 метров в секунду. В Хабаровском крае в выходные ожидается +13…+18 градусов.
Прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, в городах России
Прогноз погоды в Казани: 24 °C, возможен дождь. Ночью 13 °C, возможен дождь.
Прогноз погоды в Екатеринбурге: 20 °C, возможен дождь. Ночью 12°C, дождь.
Прогноз погоды в Нижнем Новгороде: 24 °C, облачно. Ночью 12 °C, дождь.
Прогноз погоды в Калининграде: 22 °C, возможен дождь. Ночью 12 °C, дождь.
Прогноз погоды в Новосибирске: 20 °C, возможен дождь. Ночью 10 °C, возможен дождь.
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону: 25 °C, дождь. Ночью 18 °C, дождь.
Прогноз погоды в Краснодаре: 25 °C, дождь. Ночью 17 °C, дождь.
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