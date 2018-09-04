Пассажиропоток «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом вырос в январе-августе до 3,7 млн человек 

За восемь месяцев 2018 г. поездами «Сапсан», курсирующими между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезено 3,7 млн пассажиров, что на 9,2% больше показателя годичной давности, сообщили в пресс-службе РЖД. «В январе-августе 2018 г. высокоскоростными поездами „Сапсан“, курсирующими между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезено 3,7 млн пассажиров, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в августе 2018 г. в „Сапсанах“ отправились 565,5 тыс. пассажиров», — отметили в пресс-службе.
В РЖД добавили, что услугой проезда в составе организованных групп пассажиров в «Сапсанах» на маршруте Москва-Санкт-Петербург в августе 2018 г. воспользовались свыше 51 тыс. человек. Всего в январе-августе в составе организованных групп перевезено 157,1 тыс. пассажиров.