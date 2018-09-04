Москвичи останутся без сна из-за кометы

Комета 21Р/Джакобини-Циннера максимально приблизится к Земле 10 сентября, москвичам она будет видна в этот день перед рассветом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

«Жители Москвы смогут наблюдать небесную странницу перед рассветом (до 5:00), когда она поднимется на максимальную высоту над восточным горизонтом. Первую неделю сентября комета проходит недалеко от яркой звезды Капелла в созвездии Возничий, что значительно облегчает ее поиск», — уточнили в планетарии.

Проще всего увидеть комету во второй половине ночи, наблюдать небесное тело можно в бинокль или телескоп при условии ясной безоблачной погоды.

Комета 21Р/Джакобини-Циннера была открыла в созвездии Водолея в 1990 году, в 1913 ее обнаружили снова во время наблюдения переменных звезд. Период ее обращения составляет 6,6 года.

С кометой связан метеорный поток Дракониды, который можно наблюдать в октябре, когда Земля пересекает орбиту кометы.