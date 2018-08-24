Ещё
На Красной площади пройдет офицерский бал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль «Спасская башня» устроит офицерский бал на Красной площади 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" откроется в пятницу в Москве, сообщил начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ — главный военный дирижер, полковник Тимофей Маякин.
"Темой фестиваля станет офицерский бал, она была определена по итогам голосования гостей. В прологе мы сразу погрузим нашего зрителя в атмосферу бала. Было специально написано попурри из вальсовых произведений, будут участвовать танцевальные пары разных эпох: и XVIII век, и период Великой Отечественной войны, и современность", — отметил Маякин.
Коллективам-участникам также заранее сообщили тему фестиваля, поэтому оргкомитет надеется, что музыканты поддержат главную линию смотра в своих выступлениях.
От Мексики до Мьянмы
На протяжении десяти дней, до 2 сентября, для гостей фестиваля на Красной площади будут выступать ведущие военно-музыкальные коллективы из Великобритании, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, Шри-Ланки, Мексики, Мьянмы, а также международный кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда ирландских танцев.
Всего на Красной площади выступят более двух десятков коллективов, в том числе российские оркестры президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Военный образцовый оркестр почетного караула и другие. Прославленные коллективы также можно будет увидеть в рамках благотворительных концертов в парках и на вокзалах столицы 1 сентября, расписание опубликовано на сайте смотра.
В этом году фестиваль впервые будет включать дневное шоу, которое состоится 2 сентября. "Мы гордимся тем, что обычно за три-четыре дня до завершения фестиваля билетов на представление в кассах города нет. Именно это обстоятельство подтолкнуло нас устроить дополнительное дневное представление. И второй момент, который для нас очень важен, — фестиваль посетят много детей с родителями, и им сложно дождаться вечернего шоу", — отметил руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов.
Французская певица Мирей Матье, которая в десятый раз примет участие в фестивале, в этом году выступит четыре раза: 31 августа, 1 сентября, а также дважды 2 сентября — в рамках дневной и вечерней программ.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За десятилетнюю историю мероприятия его участниками стали более 150 коллективов из 50 стран.
ТАСС: последние новости
Кандидат в мэры Москвы Собянин обсудил с экспертами проект транспортного каркаса Москвы Журнал Time включил парк "Зарядье" в список лучших мест в мире в 2018 году Поездку в московском метро вновь можно будет оплатить жетоном
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным197
Семейную пару нашли повешенной над колодцем101
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева296
США назвали повод для санкций «по всему миру»29
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова55
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение