На Красной площади пройдет офицерский бал

Фестиваль «Спасская башня» устроит офицерский бал на Красной площади

Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" откроется в пятницу в Москве , сообщил начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ — главный военный дирижер, полковник Тимофей Маякин

"Темой фестиваля станет офицерский бал, она была определена по итогам голосования гостей. В прологе мы сразу погрузим нашего зрителя в атмосферу бала. Было специально написано попурри из вальсовых произведений, будут участвовать танцевальные пары разных эпох: и XVIII век, и период Великой Отечественной войны, и современность", — отметил Маякин.

Коллективам-участникам также заранее сообщили тему фестиваля, поэтому оргкомитет надеется, что музыканты поддержат главную линию смотра в своих выступлениях.

От Мексики до Мьянмы

Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, На протяжении десяти дней, до 2 сентября, для гостей фестиваля на Красной площади будут выступать ведущие военно-музыкальные коллективы из Великобритании Шри-Ланки , Мексики, Мьянмы, а также международный кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда ирландских танцев.

Всего на Красной площади выступят более двух десятков коллективов, в том числе российские оркестры президентский оркестр службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ , Центральный военный оркестр Минобороны РФ , Военный образцовый оркестр почетного караула и другие. Прославленные коллективы также можно будет увидеть в рамках благотворительных концертов в парках и на вокзалах столицы 1 сентября, расписание опубликовано на сайте смотра.

В этом году фестиваль впервые будет включать дневное шоу, которое состоится 2 сентября. "Мы гордимся тем, что обычно за три-четыре дня до завершения фестиваля билетов на представление в кассах города нет. Именно это обстоятельство подтолкнуло нас устроить дополнительное дневное представление. И второй момент, который для нас очень важен, — фестиваль посетят много детей с родителями, и им сложно дождаться вечернего шоу", — отметил руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов

Французская певица Мирей Матье, которая в десятый раз примет участие в фестивале, в этом году выступит четыре раза: 31 августа, 1 сентября, а также дважды 2 сентября — в рамках дневной и вечерней программ.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" впервые прошел осенью 2007 года. В программу смотра входят военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. За десятилетнюю историю мероприятия его участниками стали более 150 коллективов из 50 стран.