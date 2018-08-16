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В Москве в детские сады и школы 1 сентября пойдут около полутора миллионов детей
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В Москве в детские сады и школы 1 сентября пойдут около полутора миллионов детей 

Говорит Москва 16 августа 2018
Фото: MosDay.ru
Он отметил, что с 2011 года в городе построено более 300 детских садов и школ. Мэр добавил, что в этом году зачисления в дошкольные учреждения в основном будут проходить для детей с двух с половиной лет.
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