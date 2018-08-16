В Москве в детские сады и школы 1 сентября пойдут около полутора миллионов детей

Он отметил, что с 2011 года в городе построено более 300 детских садов и школ. Мэр добавил, что в этом году зачисления в дошкольные учреждения в основном будут проходить для детей с двух с половиной лет.