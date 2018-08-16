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В работе сайта оперативного мониторинга качества воздуха в Москве произошел сбой
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В работе сайта оперативного мониторинга качества воздуха в Москве произошел сбой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сайт столичной системы мониторинга качества воздуха в городе «Мосэкомониторинг» перестал отображать актуальную информацию об уровне загрязнения атмосферы. Последние данные автоматических станций приведены на 16:00 15 августа, передает корреспондент ТАСС.
В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы ТАСС подтвердили проблему.
"Да, действительно есть проблемы с сайтом, технические неполадки. В оперативном порядке стараемся решить эту проблему", — сказали в департаменте.
В пресс-службе не смогли ответить, когда планируется восстановить нормальную работу сайта.
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