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Сад «Кармен» появится в сквере им. Майи Плисецкой
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Сад «Кармен» появится в сквере им. Майи Плисецкой к фестивалю «Цветочный джем» 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Выставочный сад "Кармен" появится в сквере имени Майи Плисецкой в центре столицы к открытию фестиваля "Цветочный джем". Автором сада станет знаменитый британский дизайнер Джеймс Бассон, сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
Работы над оригинальным проектом стартовали в центре города 11 августа, передает Агентство "Москва". Его автор известен как обладатель самых престижных международных наград в области ландшафтного дизайна, включая первый приз Chelsea Flower Show в 2017 году.
В Москву Джеймса Бассона пригласили в роли председателя Международного жюри конкурса "Цветочный джем". Кроме того, свой специальный проект − сад "Кармен" − он решил посвятить самому узнаваемому сценическому образу легендарной русской балерины. Как уточнили в оргкомитете, полюбоваться выставочным садом британского дизайнера москвичи смогут с 30 августа, когда в городе откроется фестиваль "Цветочный джем".
Международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" в этом году проходит во второй раз − с 30 августа по 9 сентября. Финал конкурса будет приурочен к празднованию Дня города.
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