Почему москвичам до сих пор отключают горячую воду?

МОЭК Десять лет назад власти обещали если не совсем отказаться от сезонных отключений, то хотя бы сократить их срок до трех-четырех дней. О том, когда это произойдет, Business FM спросила у бывшего мэра Юрия Лужкова

Почти десять лет назад московские власти обещали, что сроки отключения горячей воды благодаря новым технологиям сократятся до нескольких дней. Правда, особых изменений с тех пор горожане так и не заметили.

В 2009 году срок отключения горячей воды уменьшился с трех до двух недель. Об этом тогда объявил мэр Москвы Юрий Лужков. Тогда же руководитель Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков пообещал, что через несколько лет длительность отключений и вовсе сократится до трех-четырех дней. Старые металлические трубопроводы теплосетей поменяют на новые, изготовленные с использованием современных материалов. Однако с тех пор срок отключения сократился незначительно — до десяти дней.

Business FM связалась с Юрием Лужковым, вторым мэром Москвы. Он пояснил, что конкретных сроков никто в его команде не называл, поэтому стоит запастись терпением, так как процесс замены труб долгий и непростой:

«Ремонт нужно делать по очереди, а если сразу всем вместе, то надо половине Москвы все эти трубы менять. Горячая вода от этого не должна останавливаться для всего города. Поэтому это все выборочно делается».

Московская система теплоснабжения централизована. Тепло производится на 13 крупных ТЭЦ и еще нескольких более мелких тепловых станциях, а в дома поступает по тепловым сетям. Их протяженность составляет 16 тысяч километров. Для сравнения, длина экватора — 40 тысяч километров.

На сегодняшний день треть старых металлических труб заменена на новые. Все трубопроводы прокладываются с теплоизоляцией из пенополиуретана с системой контроля.

Там, где проложены такие трубы, горячую воду действительно можно было бы отключать на пару дней либо не отключать вовсе. Но они находятся в общей системе, поэтому отключать все равно приходится на десять дней. Это необходимо для того, чтобы подготовить трубопроводную систему к зиме, объясняет начальник управления по связям с общественностью МОЭК Дмитрий Филатов

«Эти 16 тысяч километров сетей у нас разбиты на 594 этапа. Этап подразумевает участок теплотрассы, которая выводится из эксплуатации на десятидневный срок, и мы проводим на них работы: подаем давление, сбрасываем давление, проводим осмотр и при необходимости проводим ремонт участков, которые либо повреждаются в результате этих гидравлических испытаний, либо специалисты оценивают их как потенциально ненадежные для работы зимой. Проводится их ремонт, и они опять сдаются в эксплуатацию».

В Москве есть дома, где горячую воду не отключали несколько лет подряд. Правда, завидовать таким счастливчикам не стоит: когда воду наконец отключили, во многих квартирах потекли полотенцесушители. К потопу оказались не готовы ни жители, ни коммунальные службы. Так что за горячую воду летом некоторым горожанам пришлось заплатить высокую цену — оплатить ремонт соседям снизу.