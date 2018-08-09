В центре Москвы нашли уникальный клад

Церковный престол и древние мелочи: в центре Москвы нашли артефакты XVII–XIX веков

Археологические находки, возраст которых составляет от 150 до 350 лет, обнаружили при проведении работ по благоустройству. Артефакты были найдены в Малом Златоустинском переулке и на Новослободской улице на месте церкви Трех Святителей. Это старинные мелочи, предметы, которыми пользовались ежедневно.

На Новослободской улице, среди недавно открытых руин церкви Трех Святителей, археологи нашли место, где располагался престол. Он был в алтарной части и размещался по оси храма. Это квадратный проем в черновом полу, 90 сантиметров в длину и столько же в ширину. По краям он был выложен кирпичом.

Судя по тому, что церковный престол сильно разрушен, разобрали его намеренно. Очевидно, это произошло во время сноса храма в 1930-е годы. Место престола находилось под руинами. Над ними располагалась кирпичная вымостка танцплощадки, которую построили на этом месте в советское время. Церковный престол в христианских храмах — это стол для проведения обрядов и таинств, изготовленный из камня или дерева.

А в Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили семь предметов быта XVII–XIX веков. Среди них — половинка перстня, фрагмент бубенчика и литая пуговица-гирька. Эти находки датируются XVII–XVIII веками. Специалисты также обнаружили орнаментированный наперсток и керамический чубук (стержень) турецкой курительной трубки, датируемые XVIII веком, железную обувную подковку XVIII–XIX веков и основание фарфорового подсвечника XIX века.

При этом лучше всего сохранился открытый наперсток с орнаментом — он предназначался для работы с изделиями из грубых материалов, таких как кожа или толстая ткань. Изделие украшено несколькими орнаментальными поясами. Археологи отмечают, что в России массовое изготовление наперстков началось только в XVII веке.

Все обнаруженные в Малом Златоустинском переулке предметы после тщательного исследования будут переданы в коллекции городских музеев. Что же касается церковного престола, то археологи отмечают, что до принятия решения о возможности восстановления обнаруженных сооружений на Новослободской улице полное раскрытие фундаментов церкви Трех Святителей в настоящее время преждевременно и может нанести вред объекту.

«Раскопки на московских улицах приносят все новые и новые интересные находки. В рамках программы благоустройства в этом году археологи нашли уже свыше пяти тысяч артефактов, среди которых преобладают всевозможные предметы быта. Всегда интересно подумать о том, кто мог бы пользоваться этими предметами — носил перстень, читал, покуривая, при свечах, пришивал пуговицы, используя наперсток. Думаю, многие горожане разделят мое мнение. Это делает нас немного ближе к тем, кто жил в Москве и ее окрестностях несколько сот лет назад», — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Летом при проведении работ по благоустройству Новослободского парка специалистами были найдены руины церкви Трех Святителей, которая располагалась на территории бывшего Скорбященского монастыря. Церковь была построена в конце XIX — начале XX века по проекту архитектора Петра Виноградова (1858–1910). Ее снесли в 30-е годы прошлого века, а из строительных остатков сформировали полутораметровый холм, на котором располагалась мощенная кирпичом танцевальная площадка. В послевоенный период здесь была летняя эстрада, где проводились праздники для детей. Часть деревянного настила сохранилась до наших дней.

В начале августа Департамент культурного наследия Москвы признал руины церкви Трех Святителей выявленным объектом культурного наследия регионального значения. После того как это произошло, любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться здесь только под контролем Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Алексей Емельянов отметил, что гражданам не следует самовольно проникать на территорию, где проводят работы археологи, а также внутрь обнаруженных помещений. Тем более нельзя самостоятельно производить разрытия. Это может быть опасно как для объектов наследия, так и для самих людей. Отдельно он напомнил, что подобные действия влекут за собой административную ответственность.

Женский монастырь, который когда-то располагался на углу Новослободской улицы и Вадковского переулка, был основан в 1891 году, просуществовал до 1918-го. Здесь были построены четыре церкви, среди них и единственный сохранившийся до наших дней храм Спаса Всемилостивого. В 1929 году три церкви и большинство монастырских построек были разрушены. На месте бывшей обители сейчас находится Московский государственный технологический университет «Станкин».

Во время городского ремонта и благоустройства, перекладки коммуникаций или строительства в Москве археологи следят за ходом работ. Они регулярно обнаруживают предметы, имеющие историческую значимость или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей. Специалисты контролируют, чтобы артефакты или объекты не были повреждены, а также анализируют их состояние и оценивают, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.

Например, во время работ по благоустройству Армянского и Малого Златоустинского переулков археологи обнаружили предметы быта и религиозного искусства, а также монеты XVIII–XX веков. Находки сохранят и отреставрируют, они будут представлены в московских музеях.