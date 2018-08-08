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В Подмосковье нашли уникальный клад
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В Подмосковье найден клад времен Ивана Грозного 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН во время охранных раскопок перед строительством автотрассы в Павлово-Посадском районе Московской области обнаружили клад начала XVII века: керамический сосуд с 623 серебряными монетами, отчеканенными во время царствований Ивана Грозного и Бориса Годунова. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН. Это первый крупный "крестьянский" клад с таким составом, что позволяет реконструировать ситуацию, в которой он был спрятан. После изучения клад, как того требует закон, будет передан в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.
"Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин", — пояснила замдиректора Института археологии РАН по науке Ася Энговатова.
Почти 98% этих монет относится к периоду царствования Бориса, правившего в 1598–1605 годах: следовательно, клад был спрятан в самом начале XVII века, незадолго до Смутного времени — возможно, в 1601 — 1603 годах. Но особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили "крестьянские" клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.
Всего в кубышке археологи нашли шесть рублей 23 копейки. По тем временам это была довольна большая сумма, на которую можно было построить дом или купить рабочую лошадь с коровой. Размеры клада в Больших Дворах в два-три раза больше обычных "крестьянских" кладов XVI — начала XVII века, в которых было от 100 до 300 серебряных копеек. Как предполагают исследователи, клад мог быть собран в результате удачной торговой операции — например, продажи урожая: в 1602‒1603 годах, после двух лет неурожая, цены на хлеб в Москве выросли более чем в 20 раз. Возможно, владелец клада успел воспользоваться этим скачком цен.
Кроме монет, изготовленных из высокопробного серебра, в сосуде находился медный крестик, который, видимо, должен был защищать клад, чтобы он не попал в чужие руки.
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