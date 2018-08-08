Собянин пообещал восстановить «Кавказ»

Историческое здание ресторана «Кавказ», построенное на территории парка Горького в середине прошлого столетия, будет отремонтировано. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отремонтируем ресторан "Кавказ" в #ПаркГорького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания», — написал градоначальник.

Здание «Кавказа» расположено около Голицинского пруда, в последние годы летом в нем работает ресторан «Пряности и радости», открытый холдингом Ginza Project.