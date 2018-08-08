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Собянин пообещал восстановить «Кавказ»
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Собянин пообещал восстановить «Кавказ» 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Историческое здание ресторана «Кавказ», построенное на территории парка Горького в середине прошлого столетия, будет отремонтировано. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Отремонтируем ресторан "Кавказ" в #ПаркГорького. Это объект культурного наследия, построенный в 1950-е годы. Максимально сохраним внешний и внутренний вид здания», — написал градоначальник.
Здание «Кавказа» расположено около Голицинского пруда, в последние годы летом в нем работает ресторан «Пряности и радости», открытый холдингом Ginza Project.
Парк Горького основан в 1928 году, в 2018-м ему исполняется 90 лет. Главным архитектором ЦПКиО, осуществившим в конце 1920-х годов планировку партера парка — от входа до Нескучного сада, был авангардист Константин Мельников. Общая площадь парка составляет почти 220 гектаров.
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