Собянин: в парках Москвы установят более 500 контейнеров для раздельного сбора мусора 

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, помимо установки баков для сбора стекла и пластика будет создаваться дополнительная инфраструктура при реализации этой программы. Это пункты досортировки отходов и увеличение числа мусоровозов. Градоначальник отметил, что в Москве заключили 15-летние контракты на вывоз мусора. В рамках этих договорённостей операторы установили первую тысячу контейнеров для раздельного сбора во дворах и возродили сеть приёма вторсырья. Сегодня доля отправляемого на переработку мусора в Москве достигла 20% от всех отходов.