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Собянин: в парках Москвы установят более 500 контейнеров для раздельного сбора мусора
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Собянин: в парках Москвы установят более 500 контейнеров для раздельного сбора мусора 

Авторадио 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, помимо установки баков для сбора стекла и пластика будет создаваться дополнительная инфраструктура при реализации этой программы. Это пункты досортировки отходов и увеличение числа мусоровозов. Градоначальник отметил, что в Москве заключили 15-летние контракты на вывоз мусора. В рамках этих договорённостей операторы установили первую тысячу контейнеров для раздельного сбора во дворах и возродили сеть приёма вторсырья. Сегодня доля отправляемого на переработку мусора в Москве достигла 20% от всех отходов.
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