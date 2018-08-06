Уровень сероводорода в Москве превысил норму

На востоке Москвы зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе

Система автоматического мониторинга качества воздуха "Мосэкомониторинг" зафиксировала утром в понедельник превышение нормы содержания сероводорода на востоке Москвы . Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

По данным станции на улице Гурьянова, контролирующей зону влияния Курьяновских очистных сооружений и канализационного коллектора, примерно в 5:00 утра было зарегистрировано более чем двукратное превышение нормы концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе.

Предыдущее превышение ПДК по сероводороду в Москве "Мосэкомониторинг" фиксировал в ночь с 3 на 4 августа.