Уже пять поездов задерживаются на Киевском направлении МЖД

Количество электропоездов, которые задерживают на Киевском направлении Московской железной дороги, увеличилось до пяти, задержки составляют до полутора часов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«Киевское направление. Задержаны: поезд 6109/6110 (Калуга-1 — Москва ) на 1 час 30 минут, поезд 6529 (Москва — Апрелевка ) на 1 час 20 минут, пеозд 6434 (Нара — Москва) на 30 минут, поезд 6436 (Нара — Москва) на 40 минут, поезд 6427 (Москва — Нара) на 30 минут», — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы МЖД, задержки в движении поездов возникли по техническим причинам.

«Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства», — уточняется в материале.