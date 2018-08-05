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Уже пять поездов задерживаются на Киевском направлении МЖД
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Уже пять поездов задерживаются на Киевском направлении МЖД 

РИАМО 15 минут назад
Фото: РИАМО
Количество электропоездов, которые задерживают на Киевском направлении Московской железной дороги, увеличилось до пяти, задержки составляют до полутора часов, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.
«Киевское направление. Задержаны: поезд 6109/6110 (Калуга-1 — Москва) на 1 час 30 минут, поезд 6529 (Москва — Апрелевка) на 1 час 20 минут, пеозд 6434 (Нара — Москва) на 30 минут, поезд 6436 (Нара — Москва) на 40 минут, поезд 6427 (Москва — Нара) на 30 минут», — говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении пресс-службы МЖД, задержки в движении поездов возникли по техническим причинам.
«Диспетчерский аппарат МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства», — уточняется в материале.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
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