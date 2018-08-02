Ещё
Кондиционерами в московском метро Москвы 40% поездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кондиционерами в московском метро Москвы 40% поездов 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сорок процентов поездов московского метро оборудованы кондиционерами, которые проходят проверку в депо перед выходом состава на линию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в четверг.
"С жаркой погодой помогают бороться кондиционеры, установленные почти в 40% подвижного состава московского метро. Это более 2000 вагонов серий «Москва», «Ока» и «Русич» последней модификации", — рассказал собеседник агентства.
Климатическими установками оборудован парк новых вагонов, которые курсируют на Кольцевой, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской (100%), Таганско-Краснопресненской (50%), Арбатско-Покровской (40%), Бутовской (36%), Филёвской (23%), Калужско-Рижской (14%) линиях.
"Все системы кондиционирования в вагонах Московского метрополитена перевели на летний режим работы еще в конце весны. При каждом заходе составов в депо кондиционеры проходят обязательную проверку. Работники метрополитена проверяют их работу в различных режимах и по регламенту производят замену фильтрующих элементов", — заключили в пресс-службе.
Жаркая погода в Москве и центральной России установилась в четверг. Метеорологи предупредили, что температура может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные — днем 4 августа температура воздуха составит около 27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до 13-18 градусов, а днем составит 23-25 градусов.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью782
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем5
Пенсионный возраст предложили отменить54
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение