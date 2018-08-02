Кондиционерами в московском метро Москвы 40% поездов

МОСКВА , 2 авг — РИА Новости . Сорок процентов поездов московского метро оборудованы кондиционерами, которые проходят проверку в депо перед выходом состава на линию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки в четверг.

"С жаркой погодой помогают бороться кондиционеры, установленные почти в 40% подвижного состава московского метро. Это более 2000 вагонов серий «Москва», «Ока» и «Русич» последней модификации", — рассказал собеседник агентства.

Климатическими установками оборудован парк новых вагонов, которые курсируют на Кольцевой, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской (100%), Таганско-Краснопресненской (50%), Арбатско-Покровской (40%), Бутовской (36%), Филёвской (23%), Калужско-Рижской (14%) линиях.

"Все системы кондиционирования в вагонах Московского метрополитена перевели на летний режим работы еще в конце весны. При каждом заходе составов в депо кондиционеры проходят обязательную проверку. Работники метрополитена проверяют их работу в различных режимах и по регламенту производят замену фильтрующих элементов", — заключили в пресс-службе.