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60 км трамвайных путей обновят за 2 года
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Более 60 км трамвайных путей обновят в Москве до 2020 года 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва/24
Кроме того, на некоторых улицах установят повышенные остановочные платформы, а также снизят уровень шума от проезжающих трамваев. Об этом сообщил начальник отдела рельсовых путей трамвая и контактной сети ГБУ "МосТрансПроект" Сергей Сухарев, передает РИА Новости.
По его словам, всего трамвайные пути в столице насчитывают 418 километров. Он отметил, что в среднем, их нужно менять через каждые 15 лет.
В рамках нынешнего ремонта, который рассчитан до 2020 года, на некоторых участках проложат пути монолитным способом.
В 2017 году, по его словам, в рамках эксперимента участок трамвайных путей на Красноказарменной улице был уложен шумоизоляционными матами. Сухарев отметил положительные показатели эксперимента и добавил, что подобную конструкцию будут внедрять чаще.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время в столице проведут реконструкцию девяти километров трамвайных путей. Всего до конца года отремонтируют 20 километров путей. На трамвайных путях заменят рельсы и дорожное покрытие. Кроме того, на всех объектах будут отремонтированы контактная сеть и системы водоотвода.
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