Остановку «Костромская улица, 6» привели в порядок по просьбе жителя района

Максим Ликсутов. Вандальные надписи удалили с павильона остановки общественного транспорта «Костромская улица, 6». Работы выполнили после обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Костромская улица, 6», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)