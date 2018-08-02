Остановку «Костромская улица, 6» привели в порядок по просьбе жителя района 

Вандальные надписи удалили с павильона остановки общественного транспорта «Костромская улица, 6». Работы выполнили после обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город». Об устранении замечаний отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Костромская улица, 6», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)