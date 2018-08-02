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Светодиодные фонари установят во дворах
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Во дворах жилых домов появится более 21 тысячи светодиодных фонарей 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
Как сообщается на портале мэра Москвы, во дворах жилых домов, школ и детских садов появится более 21 тысячи светодиодных фонарей. Новые опоры освещения появятся во всех округах, где не хватает существующего освещения, также будут заменены старые опоры.
По словам главы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджева, всего в Москве более 560 тысяч источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения. При этом порядка 30 процентов от общего количества объектов наружного освещения уже работают на светодиодных лампах. Они в несколько раз экономичнее и долговечнее натриевых, коллагеновых или люминесцентных ламп.
Отмечается, что цветовая температура светодиодных светильников составляет 2700–2800 градусов по Кельвину. Такой свет не раздражает человеческий глаз, что очень важно при освещении дворовых территорий.
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